Повінь – зміна системи

Menu
Close

Україну в п’ятницю накриють дощі і штормовий вітер

21.03.2019

У п’ятницю, 22 березня, Україну накриє циклон з атмосферними фронтами, тому в більшості областей України пройдуть дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, опадів не буде тільки на півдні. Південна частина, правда, уникне опадів.

У п’ятницю пориви північно-західного вітру будуть досягати штормових, 15-20 метрів в секунду. Температура повітря завтра підвищиться. Протягом дня +10…+14 градусів, свіже на Сході +5…+9 градусів.

Однак на тлі дощу і сильного вітру це потепління нівелюється. У Києві завтра, 22 березня, дощ і сильний вітер. Максимальна температура повітря +10…+12 градусів.

Читайте також:   «Ми були за Росію, а потрапили в якусь Російську Федерацію. Навіщо це все було?» — кримський блогер Кочерів
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *