Україну в п’ятницю накриють дощі і штормовий вітер

У п’ятницю, 22 березня, Україну накриє циклон з атмосферними фронтами, тому в більшості областей України пройдуть дощі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко, опадів не буде тільки на півдні. Південна частина, правда, уникне опадів.

У п’ятницю пориви північно-західного вітру будуть досягати штормових, 15-20 метрів в секунду. Температура повітря завтра підвищиться. Протягом дня +10…+14 градусів, свіже на Сході +5…+9 градусів.

Однак на тлі дощу і сильного вітру це потепління нівелюється. У Києві завтра, 22 березня, дощ і сильний вітер. Максимальна температура повітря +10…+12 градусів.