Вибухи в Ічні: терористам передали секретні дані

Співробітники Служби безпеки України, які розслідують причини розривів боєприпасів на складі міністерства оборони в Чернігівській області, прийшли до висновку, що диверсантам було відома схема охорони режимного об’єкту.

Про це свідчать матеріали суду, які опубліковані в єдиному реєстрі судових рішень.

Так, слідчі встановили, що зливом секретних даних могли займатися працівники ПРАТ «Кордон Авіа Сервіс», яка проектує і виробляє техніку для охорони арсеналів. У травні 2015 ця компанія отримала спецдозвіл на ведення діяльності, пов’язаної з держтаємницею.

Правоохоронці стверджують, що «Кордон Авіа Сервіс» обробляла секретні відомості з допомогою систем, які не захищають інформацію.

«Відображають схеми і пояснення до них, плани розміщення обладнання та комунікацій периметровых технічних засобів охорони про систему охорони арсеналу в Ічні перебували фактично у відкритому доступі в локальній мережі і пересилаються по мережі, в тому числі і через поштовий сервіс Ukr.net», — сказано в документації суду.

У підсумку СБУшники забрали в компанії дозвіл на роботу, а також отримали дозвіл вилучити у «Кордон Авіа Сервісу» робочі проекти по проектуванню систем охорони арсеналів в Міністерстві оборони.