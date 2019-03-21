Клон Тимошенко з плакатів закликає до загальної мобілізації і збереження нинішньої ціни на газ

Від імені кандидата в президенти Юрія Володимировича Тимошенко (технічний кандидат від Банкової, покликаний відтягнути голоси в Юлії Тимошенко) — встановлюються білборди з гаслами, які повинні, по ідеї, дискредетировать його однофамилицу.

Ініціали у політиків повністю збігаються — Ю. В. Тимошенко. У зв’язку з цим у політтехнологів Банкової розрахунок на те, що реклама може бути сприйнята українцям, ніби вона від імені лідера «Батьківщини».

Так, жителі Краматорська підтвердили «Країні» наявність в місті рекламних щитів з такими написами: «За візовий режим з РФ», «Провести загальну мобілізацію» (ці гасла навряд чи популярні на Донбасі), «Залишити ринкову ціну на газ» (суперечить одному з основних гасел Тимошенко знизити в 2 рази ціну на газ).

Всі фото: Facebook Сергія Бикова