Повінь – зміна системи

Menu
Close

60% українців у Польщі заробляють більше поляків, – дослідження

21.03.2019

Згідно з останніми даними Національного банку Польщі, в країні проживає близько 1,2 мільйона українців, хоча тільки чверть наших співвітчизників мають дозвіл на роботу, а решта працюють на основі візи.

Також дані вказують, що більше половини українців заробляє більше, ніж ⅕ поляків.

З більш ніж 1 мільйона працюючих у Польщі громадян України, 71% працюють фізично, і кожен п’ятий у сфері послуг (включаючи готельна справа, перукарні, ресторани і догляд за дітьми).

Більше 60% наших громадян отримують “чистими” від 2,5 до 3,5 тисяч злотих в місяць (660-930$) . 15% заробітчан отримують більше, але кожен четвертий українець заробляє менше 2,5 тисяч злотих. На подив багатьох, українці не виконують роботу за копійки, а навіть заробляють більше деяких поляків.

Загальнонаціональне дослідження рівня заробітної плати у Польщі в 2018 році показує, що 1/5 поляків заробляють менше 2,5 тисяч злотих (660$). Тобто 20% відсотків польських громадян заробляє менше, ніж практично половина українців в Польщі.

Тільки 40% поляків (порівняно з 60% громадян України) у 2018 році отримували зарплату від 2,5 до 3,5 тисяч. злотих. Друга половина заробляє більше 3,5 тисяч польської валюти. Польський працівник фізичної праці (тобто посаду, яку найчастіше обирають українці в Польщі), згідно з дослідженням Sedlak & Sedlak, в 2018 році за місяць роботи отримував 1,5 тисячі злотих чистими (400$). Більш досвідчені можуть розраховувати на 2,5 тисячі (як в середньому заробляють українці). Тільки лідери по ручному праці отримують близько 3,5 тисяч злотих (930$).

Виходячи з дослідження, українці в цьому сегменті можуть претендувати на вищу оплату праці. Українці, яких опитала компанія Personell Service, розповіли, на які пільги вони можуть розраховувати від своїх роботодавців.

Читайте також:   Нардеп Сергій Тарута витратив на рекламу не менше 150 млн гривень

Майже половині наших громадян польські роботодавці орендують квартиру. Кожен третій працівник з України також може розраховувати на їжу, транспорт до місця роботи або Інтернет.

Кожен десятий отримує допомогу у вирішенні різних формальностей. У той же час, 20% працівників з України говорять, що не отримують жодних пільг.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *