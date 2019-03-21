60% українців у Польщі заробляють більше поляків, – дослідження

Згідно з останніми даними Національного банку Польщі, в країні проживає близько 1,2 мільйона українців, хоча тільки чверть наших співвітчизників мають дозвіл на роботу, а решта працюють на основі візи.

Також дані вказують, що більше половини українців заробляє більше, ніж ⅕ поляків.

З більш ніж 1 мільйона працюючих у Польщі громадян України, 71% працюють фізично, і кожен п’ятий у сфері послуг (включаючи готельна справа, перукарні, ресторани і догляд за дітьми).

Більше 60% наших громадян отримують “чистими” від 2,5 до 3,5 тисяч злотих в місяць (660-930$) . 15% заробітчан отримують більше, але кожен четвертий українець заробляє менше 2,5 тисяч злотих. На подив багатьох, українці не виконують роботу за копійки, а навіть заробляють більше деяких поляків.

Загальнонаціональне дослідження рівня заробітної плати у Польщі в 2018 році показує, що 1/5 поляків заробляють менше 2,5 тисяч злотих (660$). Тобто 20% відсотків польських громадян заробляє менше, ніж практично половина українців в Польщі.

Тільки 40% поляків (порівняно з 60% громадян України) у 2018 році отримували зарплату від 2,5 до 3,5 тисяч. злотих. Друга половина заробляє більше 3,5 тисяч польської валюти. Польський працівник фізичної праці (тобто посаду, яку найчастіше обирають українці в Польщі), згідно з дослідженням Sedlak & Sedlak, в 2018 році за місяць роботи отримував 1,5 тисячі злотих чистими (400$). Більш досвідчені можуть розраховувати на 2,5 тисячі (як в середньому заробляють українці). Тільки лідери по ручному праці отримують близько 3,5 тисяч злотих (930$).

Виходячи з дослідження, українці в цьому сегменті можуть претендувати на вищу оплату праці. Українці, яких опитала компанія Personell Service, розповіли, на які пільги вони можуть розраховувати від своїх роботодавців.

Майже половині наших громадян польські роботодавці орендують квартиру. Кожен третій працівник з України також може розраховувати на їжу, транспорт до місця роботи або Інтернет.

Кожен десятий отримує допомогу у вирішенні різних формальностей. У той же час, 20% працівників з України говорять, що не отримують жодних пільг.