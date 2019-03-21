Турчинов заявив про підтримку Порошенка на виборах президента

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов заявив про підтримку Петра Порошенка на виборах президента 31 березня.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «1+1».

«Я вважаю, що на сьогоднішній день Петро Олексійович Порошенко — найбільш підготовлений кандидат», — відповів Турчинов на питання про те, кого він підтримує на виборах Президента.

При цьому секретар РНБО повідомив, що з Юлією Тимошенко не спілкується з 2014 року.

Крім того, Турчинов сказав, що позитивно ставиться до Володимиру Зеленському та підкреслив, що тривалий час працював у місті Кривий Ріг, звідки родом артист.

Також секретар РНБО зазначив, що не має наміру брати участь у парламентських виборах восени поточного року.

Нагадаємо, кандидат у президенти Сергій Кривоніс, який знявся на користь Порошенка, отримав посаду в РНБО.