В штабі Порошенка готуються до шквалу старих «фейків» і «сфабрикованих даних»

У виборчому штабі кандидата в президенти Петра Порошенка заявляють, що їх політичні опоненти планують мало не кожен день оприлюднити «сфабриковані дані і різні фейки» про нього.

Відповідну заяву зробив спікер штабу Олег Медведєв на брифінгу.

«Ми про це знаємо з різних джерел, у тому числі – це шквал інформаційних запитів, які надходять до нас з проханням пояснити ту або іншу інформацію. Значною мірою будуть «пережевываться» фейки, які запускалися в 2014-2015 роках. В той же час планується безліч інших фейків з різних напрямків», – сказав він.

При цьому Медведєв закликав ЗМІ ретельно перевіряти всю інформацію перед публікацією».