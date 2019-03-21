Як дві фірми між собою «розпиляли» вже 200 тендерів на Львівщині

Дві пов’язані між особою компанії ПП «Товарна база» і ТОВ «Продукти для всіх» зустрілися під час закупівель вже 205 разів. Попри те, що фірми створені лише в кінці 2018 року, вони підписали договорів загалом на понад 30 млн грн.

Таким чином м’ясо замовили у дорожчого учасника: яловичину (задня частина без кістки) за 192,84 грн/кг, куряче філе – за 120,96 грн. Водночас, за даними Держкомстату, середня ціна на яловичину в області станом на лютий становила 126,6 грн/кг, на гуртовому ринку «Шувар» станом на 20 березня яловича шинку, шия та полядвиця коштували не дорожче 155 грн/кг, куряче філе – 93,9 грн/кг.

У рішеннях про створення і «Продукти для всіх», і «Товарна база» вказано, що уповноваженою особою на подання документів потрібно призначити Євгена Михайленка, видавши йому відповідні довіреності. В обох випадках у документах нікого ідентичну помилку в написанні по-батькові «Олександровичв».

Послугами цього ж юриста користувалася і пара «змовників» ПП «Галбізнес Груп» та ТОВ «Євро Фіш». «Товарна база» також вказує в документах адресою складу на у Малехові, на вул. Дороша, 20а, якою користувалися їх попередники.

«Товарна база» має також спільних працівників з «Агропродовольча промислова компанія» (Р. Витрикуш та Зеновія Плекан), а тім годиною «Агропродовольча промислова компанія» – трьох спільних працівників із «Продукти для всіх».

Крім того, експедитори «Продукти для всіх» і «Товарна база» користуються мобільними з номерами, які відрізняються лише однієї цифрою в кінці (4 та 5).

«Продукти для всіх» належать 29-річному Сергію Федині.