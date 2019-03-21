Величезний астероїд підійде до Землі ближче, ніж Місяць

Астероїд в два рази більший, ніж той, який впав недалеко від Челябінська в 2013-му, буде пролітати недалеко від Землі.

За даними NASA, діаметр цього космічного каменю може бути від 18 до 39 метрів, а швидкість — близько 5 кілометрів в секунду.

Астероїд повинен пролітати на відстані в 303,7 тис. км від Землі. До порівняння, у своїй найближчій точці Місяць знаходиться приблизно в 357 тис. км від нашої планети.

Уаблюдать за зближенням астероїда з Землею можна на сайті проекту віртуального телескопа.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», повз Землі пролетів астероїд у формі гипоппотама.

За матеріалами «Новий час»

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