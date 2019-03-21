Найєм – Луценко: «Чому так довго мовчав про Йованович?»

Зокрема, народний депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм цікавиться, чи була своєчасна правова реакція з боку генпрокурора Юрія Луценка, коли останній побачив «список недоторканних» від Марі Йованович?

У своєму Facebook політик написав: «Якщо насправді все так, як заявив генеральний прокурор України, якщо тут все без обману, то вищевказані дії американського дипломата підпадають під статтю 343 КК України «втручання в діяльність працівника правоохоронного органу».

Згідно думку депутата, Юрій Луценко був зобов’язаний звернутися до співробітників правоохоронних органів із заявою про злочин, а також передати слідчим органам всі докази, які у нього були, домігшись, як генпрокурор, ретельного розслідування по цій справі, а після в законному порядку депортувати посла США.

Нагадаємо, раніше вчора Юрій Луценко зробив резонансну заяву про те, що посол США в Україні вручила йому список, що складається з певних прізвищ, кого в нашій країні ні в якому разі не можна переслідувати, незважаючи на їх вчинені правопорушення.