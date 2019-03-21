Арт-виставка зніме табу з тими менструації

Українські ілюстраторки, серед яких Ліліт Саркісян, Марічка Рубан, Лєра Схемка, Надія Кушнір, візуалізували 12 евфемізмів, якими дівчата маскують менструацію. Червоний Феррарі, печальки, менстри і ще багато дивакуватих назв та образів «оживуть» на смартфонах відвідувачів завдяки технології доповненої реальності. Такий молодіжний формат покликаний звільнити дівчат від застарілих кліше.

Адже неготовність називати речі своїми іменами, вільно говорити про менструацію призводить до почуття сорому за прояви жіночності, особливо серед підлітків. Згідно з досліджень, проведенням U-Report в Україні в 2018 році, менструація є табуйованою та болючою темою, зокрема:

10,5% опитаних дівчат сказали, що їх дражнили чи цькували через менструацію, а 30% хлопців відповіли, що були свідками подібного ставлення до дівчат через менструацію.

25% дівчат незручно купувати засоби особистої гігієни в присутності сторонніх людей. Експрес-інформація по країні Україна – держава у Східній Європі. Прапор



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Ізабела Гузяк, генеральний менеджер безрецептурного напряму Санофі в Україні, так коментує ініціативу: «Минулого року компанія Санофі підтримувала проект «Як ти дорослішаєш» в українських школах, адже ми хотіли стати ближчими до нового покоління українок. Ми зрозуміли, що сьогодні, на жаль, не всі можуть відкрито говорити про менструацію. Арт-виставкою «12 місячних» ми хочемо донести, що вільно ділитися переживаннями та усувати менструальний біль, аби жити здоровим та повноцінним життям, – це цілком природно».

Наталія Сіліна, лікар-гінеколог, доктор медичних наук: «Перехід у статус «жінки» – це період емоційних бур, коли будь-яка фраза однолітків, батьків, вчителів запускає цілий каскад хвилювань у дівчат. Слід спростовувати міфи й пояснювати, що менструація є критерієм здоров’я жінки, а не «критичними днями», і якщо вона знижує якість життя, то це – привід звернути до фахівця. Такі проекти, як арт-виставка «12 місячних», сприяють формування здорового ставлення до фізіології у підлітків обох статей».

Ліліт Саркісян, ілюстраторка і художниця: «Основна ідея проекту – називати речі своїми іменами і бути вільними у прийнятті собі. Я як художниця іронічно та візуально переосмислила табуйовану навіть сьогодні тему менструації. Мистецтво може вирішити ті задачі, які не піддаються іншим сферам життя. Також як матір я розумію, наскільки важливо вчасно розказати донькам і синам про менструацію як прояв жіночого здоров’я. Це допоможе запобігти психологічному насильству, насмішкам у школі й дорослому житті».

Арт-виставка «12 місячних», яка ініційована та проводитися за підтримки ТМ АЛЕ-ШПА® Комфорт, проходитиме з 21 по 31 березня 2019 року на першому поверсі ТРЦ «Гулівер» у Києві.

За матеріалами прес-релізу