У Карпатах зійшло три лавини

Сьогодні, 21 березня, в Карпатах, в горах Івано-Франківській області зійшли три лавини, про небезпеку яких попереджали рятувальники.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці «Сніголавинна ситуація в українських Карпатах» в соцмережі Facebook.

Так, по маршруту гора Говерла — гора Данцеж виявлено сходження лавини мокрого снігу:

1-ї лавини з північного схилу р. Брескул, об’ємом 1540 куб. м, зламані поодинокі дерева і кущі;

2-х лавин зі східного схилу р. Говерла, обсягами 75 280 куб. м, збитків не нанесено.

Також на вершинах гір Чорногірського масиву спостерігаються масивні карнизи.

«Радимо утриматися від походів на високогір’я, зокрема на вершини Чорногірського масиву! При низьких додаткових навантаженнях можливе сходження окремих природних середніх і великих лавин», — попереджають на сторінці.