У Києві на Дорогожичах маршрутка збила трьох жінок

У Києві біля станції метро «Дорогожичі» сталося страшне ДТП. Так, 21 березня автобус, який курсує за 155 маршруту, збив на пішохідному переході трьох жінок. Вони переходили дорогу на зелений сигнал світлофора.

Постраждалі – різного віку. Одна з них – літня жінка у важкому стані. У другій – травма голови і розбите обличчя. За словами очевидців, у одного з постраждалих – травма хребта. На місце прибули близько 10 карет швидкої допомоги, постраждалих терміново госпіталізували.

У маршрутки розбите ліве переднє скло. За словами водія, у автобуса надали гальма, він перебуває в шоковому стані. Очевидці кажуть, що маршрутка, ймовірно, намагався проскочити перехрестя.

Автобус зупинився за 10 метрів від переходу, на якому збив пішоходів. Одну з постраждалих діставали з-під коліс.