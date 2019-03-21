Українці зможуть їздити до Таїланду без віз

З 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати в Королівство Таїланд з туристичною метою без віз. Про це повідомляє прес-служба Департаменту консульської служби МЗС України в Facebook.

«З 14 квітня 2019 року громадяни України можуть подорожувати в Королівство Таїланд з туристичною метою без віз», – йдеться в повідомленні.

Для поїздки необхідно мати закордонний паспорт (біометричний або небиометричний), термін безвізового перебування – до 30 днів.

«Для перебування на території Таїланду терміном понад 30 днів, незалежно від мети подорожі, необхідно отримати візу у відповідному дипломатичному представництві або консульській установі», – наголошується в повідомленні.