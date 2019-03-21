Угорщина домовилася з Росією про постачання газу без України

Росія і Угорщина домовилися про постачання російського газу на 2020 рік навіть без угоди про транзит газамежду Москвою і Києвом.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє прес-служба угорського МЗС.

За його словами, Угорщина зможе придбати частину природного газу через Австрію, як це було в цьому році, на додаток до якого ємності резервуарів Угорщини також будуть експлуатуватися.

«Сьогодні ми з генеральним директором «Газпрому» уклали угоду про те, що «Газпром» забезпечить постачання природного газу Угорщини незалежно від того, чи відбудеться транзитна угода між Росією та Україною щодо майбутнього», — додав він.