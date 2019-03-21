Порошенко призначив радника Кличка головою Дарницької РДА

Президент України Петро Порошенко призначив головою Дарницької районної міської адміністрації Києва Сергія Леваду.

Як зазначено у відповідному указі президента України №34/2019-рп від 21 березня 2019 року, Порошенко вирішив призначити Леваду Сергія Яковича головою Дарницької РДА в місті Києві з випробувальним терміном.

«Призначити Леваду Сергія Яковича головою Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації з строком випробування три місяці», — йдеться в документі.

Левада Сергій Якович є депутатом Київради, членом постійної комісії Київради з питань містобудування, архітектури та землекористування, радником мера Києва Віталія Кличка.

З травня 2018 року обов’язки голови Дарницької РДА в місті Києві тимчасово виконував Петро Захарченко.