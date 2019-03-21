«Це й не мова, яка нас об єднує»: Президент Грузії відмовилася говорити російською

Різні національності, які проживають на території Грузії, має об’єднувати одна мова, і це не російська. Про це заявила президент цієї держави Саломе Зурабішвілі.

Відповідне висловлювання прозвучало від неї на святкуванні Новруз-байрам в середовищі етнічних азербайджанців.

“Я не можу говорити з вами російською мовою – це виключено, тому що це й не мова, яка нас об єднує. Я можу вивчити декілька слів на азербайджанському і сказати вам “Новруз-байрам изинмубарак”. І вивчу ще більше. Альо ваше майбутнє, майбутнє молоді, і наше спільне майбутнє все-таки залежить від того, щоб ми говорили на одній мові”, – сказала вона.

Однак Зурабішвілі вважає важливим розвиток азербайджанської мови і культури.

“Ві продовжували вашу традицію, зберігали мову, ваші пісні, ваші танці, все це – це багатство Грузії, по відношенню до якого у інших країн є маленький недолік, навіть заздрість, так як вони не можуть це так, як можемо ми всі разом. Так що давайте продовжувати це співжиття, зміцнювати і в майбутньому бути зразковою країною, яка вразить увесь світ”, – резюмував президент.