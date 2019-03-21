ЦПК про звинувачення в адресу Йованович: Дії Луценка мають ознаки держзради

Говорячи про список «недоторканних», які нібито дала йому посол США Марі Йованович, генпрокурор Юрій Луценко хотів прибрати її з посади через її позиції по чолі САП Назару Холодницкому і відсутності співпраці з ГПУ. Про це в коментарі Hromadske заявила Виконавчий директор Центру протидії корупції Дар’я Каленюк.

«Я нагадаю, що кілька днів тому Марі Йованович зробила сильні заяви з критикою Генеральної прокуратури, Йованович вимагала звільнити Холодницкого», — сказала вона.

За її даними, з призначенням Йованович американське посольство співпрацю з ГПУ втратила.

Крім того, за інформацією Каленюк, у чиновника були проблеми з візою в США, і йому це не подобається».

Вона вважає, що слова Луценка можуть розглядатися як державна зрада.

Що ж стосується слів генпрокурора про розслідування ГПУ «українського втручання» вибори в США, то, вважає Каленюк, вони «грають на руку Трампу», не визнає факт російського втручання.