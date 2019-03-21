Аслунд: Коли Луценко відкриває рот, він зазвичай бреше

Аналітик Atlantic Council Андерс Аслунд не вірить у правдивість слів генпрокурора України Юрія Луценка про те, що посол США Марі Йованович давала йому список «недоторканних». «Коли Луценко відкриває рот, він зазвичай бреше», — вважає експерт.

«Він працює генеральним прокурором 2-3 роки, і він не провів жодного істотного розслідування. Нікого не було укладено, ні на одному рівні», — сказав він.

Аслунд нагадав, що Луценко мав відношення «до різного роду сумнівних справ». Наприклад, після націоналізації Приватбанку зустрічався з олігархом Ігорем Коломойським

«Він — людина, яка намагається заробити гроші для себе. Він вважається одним з найбільш корумпованих осіб в Україні і не зробив нічого, що б стосувалося його роботи», — додав аналітик.

За його словами, саме завдяки відповідним якостям, Луценко і був призначений на посаду.

«Є бажання не мати функціонального генерального прокурора», — відмітив Аслунд.

Проте він не думає, що скандальну заяву глави ГПУ якось вплине на виборчу кампанію.

«Я думаю — це просто шум. Він не має значення. Щодо Луценка, очевидно, до якої сили він належить. Він є людиною президента Порошенко. Але в нього немає ніякої довіри. Так чому хтось повинен звертати увагу на його слова? Ми у Вашингтоні чуємо про це тільки тому, що там присутні звинувачення проти посла США, про яку тут високої думки. Ніхто з тих, хто знає обох людей, як, наприклад, я, не сумнівається ні на хвилину про те, хто каже правду, а хто — ні», — резюмував він.

Раніше в Державному департаменті США повідомили, що затвердження генпрокурора Юрія Луценка про те, що посол Марі Йованович давала йому список людей, яких не слід переслідувати, не відповідають дійсності і мають на меті заплямувати репутацію.