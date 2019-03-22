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Рева пояснив, в якому випадку українців можуть позбавити субсидій

22.03.2019

Уряд не має наміру компенсувати з допомогою субсидій вартість спожитих послуг, якщо будуть виявлені зайві показники споживання. Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева.

Він не уточнив, які показники уряд буде розцінювати як «надвисокі», однак зазначив, що найчастіше такого роду проблема має технічний характер – наприклад, застарілі комунікації в будинках, котли радянського зразка та інше.

«Ви мене вибачте, але 500 кубів в місяць на опалення житла — це круто. Я думаю, що це в першу чергу пов’язано з якістю котла, це ще радянського типу — АГВ, вони можуть таку цифру надавати.

Але сидіти і чекати, що 500 кубів держава буде оплачувати, я б не радив», — сказав Рева.

Глава Мінсоцполітики порекомендував громадянам, які мають старі котли, скористатися урядовою програмою «Енергоефективність» (дешеві кредити на утеплення в державних банках) з метою їх заміни і утеплення житла.

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