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Столична поліція порушила справу проти Капліна через «агіток» проти Зеленського

22.03.2019

Нацлолиция міста Київ розпочала кримінальне провадження за фактом розповсюдження кандидатом на пост глави держави Сергієм Капліним продукції агітаційного характеру, яка є дискредитує по відношенню до його конкуренту — шоумену, учасника президентських перегонів Володимиру Зеленському.

Згідно інформації Нацполиции, було зафіксовано кілька повідомлень, які стосуються поширення даної агітпродукції.

Так, у Нацполиции почали перевірку, під час якої було виявлено, що вихідні дані на продукції не були вказані повністю, а за адресою друкарні, зазначеної у газеті, насправді розташоване церковна будівля.

Також правоохоронці мають інформацію, що дану продукцію замовив кандидат на пост президента України.

З метою об’єктивного з’ясування всіх обставин зареєстровано кримінальне провадження за ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) КК України.

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