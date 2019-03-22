Столична поліція порушила справу проти Капліна через «агіток» проти Зеленського

Нацлолиция міста Київ розпочала кримінальне провадження за фактом розповсюдження кандидатом на пост глави держави Сергієм Капліним продукції агітаційного характеру, яка є дискредитує по відношенню до його конкуренту — шоумену, учасника президентських перегонів Володимиру Зеленському.

Згідно інформації Нацполиции, було зафіксовано кілька повідомлень, які стосуються поширення даної агітпродукції.

Так, у Нацполиции почали перевірку, під час якої було виявлено, що вихідні дані на продукції не були вказані повністю, а за адресою друкарні, зазначеної у газеті, насправді розташоване церковна будівля.

Також правоохоронці мають інформацію, що дану продукцію замовив кандидат на пост президента України.

З метою об’єктивного з’ясування всіх обставин зареєстровано кримінальне провадження за ст. 157 (перешкоджання здійсненню виборчого права) КК України.