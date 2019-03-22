У Києві знайшли сімдесятирічну колишню актрису, яка вже місяць живе у переході

У Києві В підземному переході на Майдані Незалежності виявили 70-річну жінку, колишню актрису, яка виявилася нікому не потрібна.

Валентина Микитівна вже давно живе в переході. Замість ліжка у неї шматок картону і кілька ковдр, які їй принесли небайдужі перехожі. Вона не просить милостиню, не вживає алкоголь і дуже погано ходить. Коли почали з’ясовувати, як жінка опинилася в переході, то були вражені. З’ясувалося, що Валентина Микитівна – колишня актриса, яка багато років пропрацювала в театрі. У 1991 році вийшла на пенсію і з тих пір у неї почалися проблеми.

Вона почала пропадати з дому, який, як з’ясувалося, у неї є. Спочатку за нею доглядала донька, але п’ять років тому вона померла. Сусіди розповіли, що після смерті дочки, старенька почала поводитися дивно – вона кілька разів затоплювала сусідні квартири, билася головою об стінку, читала якісь молитви. З родичів пенсіонерки знайшли зятя Олександра, який розповів, що він разом з дружиною наглядав за нею, а потім сам відвідував.

І ходив по інстанціях, намагався їй допомогти, але нікому до хворої бабусі не було діла. Сама Валентина Микитівна розповідає, що сидить в переході, так як загубилася. Її повинен був зустріти онук, але вони розминулися. Йти звідти вона не хоче. Каже, що чекає дочка і без неї нікуди не поїде. Фельдшер Центру екстреної медицини катастроф Михайло Мудренко, який оглянув стареньку, сказав, що вона на здоров’я не скаржиться, але тиск підвищений.

Від госпіталізації вона відмовилася, а її насильно відправити в лікарню не можуть. У соціальній службі заявляють, що для того, щоб визнати особу недієздатною – потрібні докази про наявність психічного захворювання. Відповідно Валентину Микитівну повинні оглянути психіатри. А дозвіл на примусову госпіталізацію і лікування може дати тільки суд.

На даний момент чиновники і лікарі пообіцяли, що допоможуть Валентині Микитівні і почнуть процедуру її влаштування до спецінтернату.