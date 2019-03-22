Київ увійшов до Топ-10 міст світу за рентабельністю інвестицій та отримав відзнаку за зниження бюрократії

Київ увійшов до списку ТОП-10 найуспішніших міст світу за рентабельністю бюджетних інвестицій, а також отримав відзнаку за зниження бюрократії.



Про це пише “Національний Промисловий Портал” з посиланням на прес-службу мера столиці Віталія Кличка. Таку оцінку свого розвитку українська столиця отримала у конкурсі «fDi Location Awards», що проводити спеціалізований журнал Foreign Direct Investment (видає його Financial Times).

Конкурс щороку визначає найуспішніші міста світу з точки зору інвестиційної привабливості та проводити церемонію нагородження найкращих під час міжнародної виставки нерухомості MIPIM у Каннах.

Нагороду Києва у Каннах отримав заходів столиці Віталій Кличко. Також він представивши на MIPIM стенд Києва та інвестиційні проекти, до яких українська столиця пропонує долучитися іноземному бізнесу. «Сьогодні ми представляємо тут Україну і її столицю.

Як мер Києва хочу відзначити, що наше місто сьогодні динамічно розвивається, показуючи приклад перетворень всій країні, – відзначив Кличко. – Київ – дуже привабливий і перспективний для світових інвесторів. І свідченням цьому є те, що протягом кількох останніх років 60 відсотків усіх інвестицій в Україну приходять саме в Київ, що провідні рейтингові агентства підвищили позиції Києва. І залучення інвестицій сьогодні — один з наших пріоритетів. Щоб столиця розвивалася, ставала гарнішаю і комфортнішою», – підкреслив мер столиці. Цьогорічна виставка нерухомості зібрала 26 тисяч учасників зі 100 країн світу.

Захід відвідають майже 6 тисяч міжнародних інвесторів та майже 4 тисячі топ-керівників найвпливовіших компаній з усіх секторів міжнародної нерухомості. Цьогорічною темою виставки ставши розвиток галузі нерухомості у найближчі 30 років під впливом нових тенденцій щодо її довговічності. MIPIM – це унікальна міжнародна платформа для ознайомлення з новими проектами з розвитку територій, урбаністичних зон та туризму, зустрічей з потенційними партнерами для залучення інвестицій.