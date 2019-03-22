У Моз заявили, що 90% школярів Львівської області не страшна кір

Вже 90% школярів у Львівській області захищені від кору. Про це інформує прес-служба Міністерства охорони здоров’я України.

У відомстві розповіли, що більш 26,605 учнів були щеплені від кору в рамках спецоперації по підвищенню рівня імунізації в регіоні.

За даними міністерства, після початку спецоперації у Львівській області різко зросла кількість щеплень серед дітей, які коли-то пропустили вакцинацію проти кору.

Повідомляється, що Львівська область більше не посідає перше місце за рівнем захворюваності на кір: з 1 лютого цей показник зменшується приблизно на 10% щотижня.

Також у Моз уточнили, що в регіонах станом на 14 березня 1,17 млн доз вакцини КПК (від кору, паротиту та краснухи).