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Муніципальна охорона Києва знешкодила наркомана, що погрожував лікарям

22.03.2019

Працівники київського комунального підприємства «Муніципальна охорона» знешкодили наркомана, що погрожував медикам столичної лікарні ножем. Про це стало відомо з повідомлення на сторінці КП в соціальній мережі Facebook.

«20 березня в лікарню № 12 на вулиці Підвисоцького було доставлено громадянина з явними ознаками наркотичного та алкогольного сп’яніння. Йому було надано медичну допомогу у неврологічному відділенні та госпіталізовано з метою стабілізації його стану. Приблизно о 5:15 громадянин прийшов у психопатичне збудження, розгромив обладнання в палаті, дістав принесені з собою гострі предмети (ножиці та саморобний ніж з викрутки) і почав погрожувати медичному персоналу», — йдеться у заяві організації.

Присутній в лікарні наряд «Муніципальної охорони» втрутився у ситуацію, переконав порушника залишити відділення і вивів його в коридор, де, кваліфікувавши його дії як загрозу нападу, що становить безпосередню небезпеку життю та здоров’ю оточуючих, затримав.

«Під час затримання порушник неодноразово чинив опір, і навіть, продемонструвавши неабияку фізичну силу, розірвав пластиковий спецзасіб фіксації рук.

Наряд поліції, що прибув на місце події за викликом муніципалів, застосував металеві кайданки, що допомогло остаточно нейтралізувати правопорушника», — повідомили в КП.

За словами представника «Муніципальної охорони», окремий подив викликає той факт, що цей громадянин був одягнений у рясу монастирецького послушника, що готується до прийняття чернецтва. Його було передано поліції. «Зауважимо, що подібні інциденти, пов’язані з людьми у стані наркотичного сп’яніння, доволі часті. Медичний персонал у комунальних закладах у таких випадках стає заручниками подій, розраховуючи виключно на власні сили та вчасне прибуття органів правопорядку.

Альо тепер вони під надійним захистом високомотивованого особового складу КП «Муніципальна охорона», — резюмується в повідомленні.

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