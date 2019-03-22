Brexit можуть перенести на кінець року – ЗМІ

В ЄС пропонують відкласти вихід Британії з Союзу на дев’ять місяців



Учасники саміту ЄС у четвер, 21 березня, обговорюють варіант перенесення Brexit на дев’ять місяців, повідомляє агентство Bloomberg.

“Євросоюз розглядає питання про те, щоб переконати Британію відкласти Brexit на дев’ять місяців, якщо британський парламент на наступному тижні не погодиться з пропозицією Терези Мей”, – пише агентство з посиланням на джерело, знайоме з ситуацією.

Перед цим ЗМІ повідомляли про наміри Брюсселя дати Лондону відстрочку з Brexit до 22 травня.

Прем’єр Великобританії Тереза Мей звернулася напередодні до Євросоюзу з проханням відкласти запланований на 29 березня вихід Великобританії з ЄС до 30 червня.