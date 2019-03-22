В якому випадку поліцейські можуть вимагати документи у водія: це варто запам’ятати

Українським судом було доведено необґрунтованість вимог поліцейського.

Справа в тому, що правоохоронці не повинні вимагати документи, поки не доведуть порушення ПДР, передає Znaj.ua. Так нещодавно суд розглядав справу перевірки без підстави, а також незаконного штрафу

Так, інспектор поліції зупинив автомобіль. Підставою для цього було нібито порушення ПДР. Однак сам водій авто відмовився пред’являти документи з-за того, що нібито докази порушення не пред’явлені. Співробітник правоохоронних органів штраф на 425 гривень за це. Але судом була визнана незаконною вимогу поліцейського.

Так, українські служителі Феміди заявили, що в таких випадках громадянин України має право не показувати документи співробітнику Нацполиции, бо не були надані достовірні докази порушення.

Нагадаємо, українські поліцейські відпрацьовували стрілянину, зупиняли кров і лихачили на автомобільних маневрах в рамках навчання в Дніпрі.

Вони почалися 19 березня в рамках реалізації пілотного проекту «Поліцейський офіцер громади», передає «Інформатор».

Як проходили заняття, і які навички відточували правоохоронці — журналісти показали на фото.

На тренінгу по долікарської допомоги поліцейських навчали, як надавати допомогти людині в залежності від його віку.

З аудиторії викликали добровольця, і на його прикладі розповіли, як потрібно зупиняти кровотечу і як правильно покласти потерпілого в тій чи іншій ситуації.

Поліцейські відпрацювали стрілянину в нічний час з 15 і 20 метрів з ліхтарем.

Спеціально запрошений інструктор з Києва провів дніпровським правоохоронцям курс контраварійного водіння.

Під час тренінгу поліцейські проїжджали «змійку», «змійку» заднім ходом і відпрацьовували екстрене гальмування.

На завершення учасники проекту вчилися робити т. н. поліцейський розворот. Цей маневр дозволяє швидко розгорнути автомобіль, який до цього їхав заднім ходом, на 180 градусів.

Як раніше пояснили в Національній поліції, його мета — «тісна взаємодія дільничного з територіальною громадою та орієнтація поліцейського на її потреби». За словами заступника глави відомства Олександра Фацевича, дільничний повинен бути частиною суспільства і надавати людям якісні послуги.

В рамках цього проекту Нацполиция запропонувала владі територіальних громад створити посаду поліцейського офіцера, за типом дільничного.

Цей пост може зайняти людина, яка знає місцевих жителів, обізнаний про події у своєму населеному пункті, а також здатний реагувати на різні виклики.

Такий формат передбачає, що офіцер громади буде перебувати на постійному зв’язку з жителями і допомагати їм.

А з боку громади очікується вся посильна підтримка — надання житла для поліцейського, робочого приміщення та оргтехніки.

Фацевич повідомив, що влада 60 з 62 громад погодилися брати участь у проекті, тож він його оцінює як «успішний».

На 2019 рік в Національній поліції заплановані й інші зміни. Зокрема, очікується, що з’явиться авіаційний підрозділ на геликоптерах. Його бійці будуть забезпечувати підтримку публічної безпеки, доступ до важкопрохідним місць, підтримку наземних спецоперацій. Крім того, підрозділ буде виконувати функцію аэромедицинской евакуації.

Нагадаємо, поліція заарештувала закоханих в ТРЦ.

Як повідомляв Hyser, в Україні почнуть затримувати авто порушників ПДР.

Також Hyser писав, що начальник поліції привселюдно осоромився в Одесі.