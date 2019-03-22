Переведення годинників викликає онкологію: шокуюче визнання вчених

Медики вважають, що переведення годинників провокують онкологію.

Справа в тому, що постійна зміна часу впливає на біоритму, передає Смоленська народна газета. Медики тісно пов’язують цей процес з розвитком онкології.

Найбільш стресових для зміни біоритмів є осінній місяць жовтень. Також постійна необхідність вставати на годину раніше збільшується ймовірність отримати інсульт або інфаркт.

А з-за того, що тимчасові гойдалки провокують порушення в гормональній системі. Наприклад, проблеми з таким гормоном як епіфіз,провокують імпотенцію.



Рак кишечника є злоякісним перетворенням епітелію, яке здатне завдати шкоди кожному з сегментів кишечника.

Саме даний вид онкології займає перше місце, пишуть Новини Ю.

У зарубіжному журналі про здоров’я був опублікований матеріал, який говорить про те, якими можуть бути приховані симптоми захворювання. Такі симптоми з’являються у більшості людей, тому вони здаються досить безневинними, але людина вже перебуває в небезпеці.

Так, банальні здуття і біль у животі можуть бути сигналом, що попереджають про розвиток раку кишечника.

У будь-якому випадку, якщо вас турбують подібні симптоми і тривають вони не один день і навіть не один тиждень, медики радять обстеження в медичному закладі.

Особливо серйозною причиною може стати відчуття тривалого дискомфорту або здуття живота, що виникає під час прийому звичної їжі. В наслідок чого, хворий не в змозі вживати колишню кількість їжі і це все може сопутствоваться надмірною і різкою втратою ваги, а також гострим болем у животі.

На сьогоднішній день поки не відомо, чому виникає рак кишечника, але медики назвали ряд факторів, що сприяють утворенню пухлини. До них належать: люди, що перейшли рубіж 50 років, оскільки в їх віці, клітини поліпів на слизовій оболонці кишечника не здатні переродитися; попередньо діагностовані деякі кишкові захворювання (синдром Крона, неспецифічний виразковий коліт); неправильний спосіб життя, куди першочергово входить часте вживання алкоголю, надмірне переїдання, а внаслідок і ожиріння, відсутність фізичного навантаження.

Нагадаємо, що група вчених стверджує, що розробила нову технологію виявлення раку, в якій ключову роль відіграє звичайна вода.

Команда з Університету Країни Басків в Іспанії вивчила два види антигенів Tn. Вони вважаються ефективними биомаркерами для виявлення захворювання, так як виникають у 90% випадків розвитку раку.

Один з них пов’язаний з треонином, другий із серином. Виявилося, що обидва антигени реагують на контакт з водою: один бере жорстку форму в розчині, а другий розм’якшується.

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Суспільство

Спостереження за еволюцією молекул, за словами авторів дослідження, дозволить визначити стадію захворювання. Вчені відзначили, що синтетичний аналог антигенів може стати основою для нових ліків проти злоякісних пухлин.

Нагадаємо, що вчені знайшли причину раку у молоді.

Раніше Hyser повідомляв, що вчені винайшли рідкий метал, здатний перемогти онкологію.

Також Hyser писав, що в Україні знайдений новий метод лікування раку.