В закинутому гаражі «відкопали» унікальний гібридний автомобіль: з одного дверима, на базі Яви

У Мінську в старому гаражі знайшли оригінальний саморобний автомобіль.

В його основі лежить мотоцикл Jawa 250 з коляскою. Про це пише «topgir».

Автомобіль Ява 250 створив білоруський Олександр Длотовский, причому ще в 50-х. У свій час машина навіть отримала приз на ВДНГ.

На мотоцикл поставили кузов, причому єдина двері піднімається вгору. На даху встановлено багажник. У салоні з’явилися сидіння зі спинками, але залишилися мотоциклетний кермо і прилади Jawa 250. Передбачені вентилятор і попільничка.

Цікаво, що саморобний авто без електростартера. Як його завести в реальному житті уявити важко. Саму машину активно експлуатували. Вона відвідувала різні автофестивалі і зльоти народних умільців і навіть до Криму добиралася. Зараз Ява не на ходу, але її обіцяють відновити.

Нагадаємо, що столичні комунальники випадково знайшли розкішний вінтажний седан Bentley Arnage, що залишився без уваги свого власника. Раритетне авто впізнали на знімках, викладених у соцмережах Центром організації дорожнього руху Києва.

Як пишуть журналісти, це модель кінця 90-х років. Вона покрита товстим шаром пилу. Машину завантажили на евакуатор в одному зі столичних дворів. Про технічний стан авто нічого не повідомляється. На західних сайтах, в залежності від року випуску та стану, Bentley Arnage оцінюється в суму приблизно від 21 до 105 тисяч доларів.

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У вересні минулого року в Києві пройшов 9-й фестиваль раритетних машин OldCarLand. Серед родзинок виставки була перша серійна модель Ford T 1909-го, американський Chevrolet Bel Air 1955 року, а також один з найпотужніших кабріолетів в світі Cadillac Biarritz Convertible 1970-х років і гоночний Buick 6-21 Speedster 1921 року.

Також глядачі побачили рідкісну Волгу ГАЗ-3111 осіб, яких свого часу було випущено трохи більше 400 штук. Всього на фестиваль з’їхалися близько тисячі учасників. Виявилося, що багато з показаних авто існують чи не в єдиному екземплярі не тільки в Україні, а й у світі.

Нагадаємо, що в Україні засікли Porsche 911 за 6,4 млн.

Раніше Hyser повідомив, що на вулицях Києва зняли двоповерховий автобус з елементами спорткара.

Також Hyser писав, що в Мережі з’явилося відео унікального спорткара на базі Запорожця.