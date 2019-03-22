Автолюбитель побудував незвичайний Lanos для бездоріжжя

Українець перетворив звичайний Lanos під позашляховик на якому підкорює гірські вершини.

Lanos давно став улюбленою машиною українців, але так оригінально його ще застосовували, пише auto.24tv.

Підкорювати гірські вершини на автомобілі дуже захоплююче, але що робити, якщо у тебе DAEWOO Lanos? Відповідь дуже проста — перетворити його у позашляховик. Саме так і подумав львівський ентузіаст і на своєму прикладі показав, що це більше, ніж можливо.

Старий (2007 р. в.) передньопривідний седан дійсно здорово демонструє себе на бездоріжжі. Але за словами власника, так і замислювалося.

Цей Lanos – перший автомобіль Володимира. Для втілення своєї мрії він першим ділом змінив деякі модифікації. З’явилися більш великі колеса на серйозній гумі, що збільшило дорожній просвіт і поліпшило чіпкість, потім автомобіль оснастили лебідкою.

Тим не менш, Lanos раніше передньопривідний! Хоча, як ви знаєте, правильні покришки навіть у цьому випадку здатні творити чудеса. Власник розповідає, що вже витягав Mitsubishi Pajero, Jeep Grand Cherokee і Ниви. Головний спортивний інтерес – постійно відчувати здібності моноприводної авто. Хоча в планах перетворення маленького седана в повнопривідний.

За словами Володимира, головна мрія, пов’язана з автоспортом – Дакар. Участь у змаганні коштує дорого, та й автомобіль повинен бути підготовлений відповідним чином.

Нагадаємо, в Мережі з’явилося відео унікального спорткара на базі Запорожця.

Тюнінг ЗАЗ із заміною двигуна — звичайне явище. Причому двигуни на Запорожець ставлять самі різні — від ВАЗовских до Toyota.

Але на цей раз «вухатий» ЗАЗ-968 оснастили агрегатом від Subaru — дволітровим Subaru EJ202. Двигун відомий з моделей Forester і Legacy. Трансмісію запозичили у дизельного VW Transporter.

Також авто доповнили двома мініатюрними радіаторами від Смарта і гальмами від ВАЗа.

Раніше повідомлялося, що в Мережі показали «Запорожець», зібраний з трьох іномарок. Цей автомобіль ЗАЗ був розроблений на початку 70-х років як один з варіантів перспективного передньопривідного сімейства автомобілів.

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Технології

Робота над машинами з новим компонуванням на Зазі почалася ще наприкінці 60-х.

Робота закипіла під керівництвом головного конструктора Запорізького автозаводу — Володимира Стешенко, який захистив дисертацію на тему передньопривідних авто.

Перспективний автомобіль, представлений на фото, був побудований у вигляді макету. Машина мала дводверний кузов типу седан. Зупинимося на її дизайн, який виконаний в сучасному на той час кутастому стилі.

При проектуванні конструктори явно відштовхувалися від ВАЗ-2101 «Жигулі», тільки запущеного у виробництво, який в свою чергу був побудований на основі Fiat 124. Однак у вигляді перспективного ЗАЗ вгадуються нотки інших популярних у той час іномарок. Це, наприклад, Volvo 144 або малолітражний DAF 44/46.

Однак до ходового зразка в даному випадку справа так і не дійшла. Для майбутньої «Таврії» був обраний інший тип кузова — трьохдверний хетчбек. У будь-якому випадку макет передньопривідного ЗАЗ початку 70-х заслуговує поваги.

Нагадаємо, що умільці схрестили Запорожець і Porsche.

Раніше Hyser повідомляв, що Запорожці зробили супер-позашляховик.

Також Hyser писав, що українець придбав унікальну модель Запорожця.