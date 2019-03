Фахівці показали, як чистять зуби бегемотові

В австралійському парку фахівці показали, як проводять процедуру чищення зубів.

Гипопотамы з радістю відкривають свою пащу, щоб освіжити її. Про це пишуть Факти.

Всесвітня федерація стоматологів відзначила День здорової порожнини рота. Привернення уваги до проблем у цій галузі необхідно: більше 90% населення планети страждає від захворювань порожнини рота, яких можна було б уникнути завдяки дотриманню гігієни.

У тваринному світі, теж виникають стоматологічні проблеми. Для багатьох видів в ролі стоматологів виступають інші представники фауни: наприклад, бегемотів гігієну порожнини рота забезпечують птиці і риби, своєчасно вычищающие застряглі залишки їжі.

Але в зоопарку «природних» стоматологів немає, тому на допомогу звірам приходять ветеринари. Хоча бегемоти в основному їдять траву, вони мають масивні зубами і іклами, допомагають їм відбиватися від ворогів. У зоопарку ж їх годують спеціально збалансованою їжею, але це не позбавляє від необхідності проводити процедуру.

В австралійському парку Werribee Open Range фахівці щодня витягують з їх масивної пасти залишки їжі і промивають її. Лікарі також вчасно помічають источившиеся гострі зуби, які можуть травмувати ясна, і видаляють або підпилюють їх.

19730_Hippos dental checks – social story_Werribee Open Range Zoo.mp4

“I replace birds and fish in the wild.” ⬅ That’s one way to think of yourself when you’re a hippo keeper doing a teeth clean!When you work in a zoo, there’s no more appropriate way to celebrate World Oral Health Day than watching the hippos have a good tooth scrub.🦛🦛🦛Big love to our friends at Dental Health Services Victoria who offer free dental check ups for children: http://bit.ly/2Y1ZwN0

Geplaatst door Zoos Victoria op Dinsdag 19 maart 2019

Представники зоопарку також додають, що гігієнічні процедури не представляють великої праці: бегемоти до них звикли і з радістю відкривають свою пащу, щоб освіжити її.

Відвідувач національного парку Крюгера, розташованого на північному сході ПАР, став свідком напруженого протистояння. Крокодил накинувся на антилопу гну, що прийшла на водопій, однак у процес планомірного знищення гну несподівано втрутилися бегемоти.

Гіпопотами атакували крокодилів і змусили їх відпустити невдалу видобуток, через деякий час благополучно выбравшуюся на сушу.

