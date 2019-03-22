Новий Mercedes-AMG GLS 63 отримає 4-літровий мотор

Mercedes-AMG GLS 63 знаходиться в стадії розробки, і судячи з останніх шпигунських знімках, повинен виглядати більш агресивно, ніж коли-небудь.

Випробування позашляховика тривають протягом 12 місяців, однак Mercedes раніше приховує модель за масивним камуфляжем. Про це повідомляє avtoblog.

Хоча на останніх фото вже можна розглянути деякі деталі.

Очевидно, що Mercedes значно змінив форму фар GLS, яка стала трохи менш агресивна, ніж у цієї моделі.

Якщо дивитися на авто зі сторони, то кидаються в очі спортивні масивні колеса і потужні гальма, а в задній частині виділяється невеликий спойлер і чотири парубка вихлопної труби, що характерно для всіх моделей AMG.

Минає GLS оснащений 5,5-літровим мотором V8 з подвійним турбонаддувом, який видає 577 кінських сил. До того ж, цілком імовірно, що наступна модель відмовиться від цього двигуна на користь 4-літрового V8, який не дивлячись на зменшення обсягу, повинен перевершити попередника по потужності, ставши економічніше.

Раніше повідомлялося, що Mercedes-Benz показав свій оновлений кросовер GLC Coupe, який повинен вийти в продаж вже влітку цього року. Автомобіль отримає безліч оновлень, щодо частини салону і функціоналу.

CLC Coupe оновив задню частину, змінивши фари і перероблені бампери. При цьому дизайн не особливо відрізняється від раніше оновленого Mercedes-Benz GLC.

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Технології

Всередині авто більше відмінностей. У салоні змінилося оформлення передньої панелі і центральної консолі, а також з’явився новий мультифункціональне кермо з сенсорними панелями. Салон оснащений фірмовою мультимедією останньої версії, «віртуальним» тренером, який працює разом з «розумними» годинами, а також система Energizing для підвищення комфорту водія та інше оснащення.

Для Mercedes-Benz GLC Coupe моторна гамма представлена 197-сильним бензиновим двигуном GLC 200 Coupe і турбомотором потужністю 258 кінських сил з гібридною установкою у версії GLC 300 Coupe.

Нагадаємо, Tatra представила нове авто для армії.

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