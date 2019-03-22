Супермесяц з’явився в небі над Черніговом: незвичайне явище

На сьогоднішній день Місяць максимально наблизився до Землі.

Вона була приблизно на 10% більше середнього розміру, розглянути її можна було у всій красі. Про це повідомляє «CG область.онлайн».

До того ж 21 березня о 3:43 за київським часом жителі Чернігівської області зможуть спостерігати супермісяць.

Березневе повний місяць буде третім за рахунком в цьому році.

Для комфортного спостереження за місяцем, вчені рекомендують вибрати місце, з якого зручно буде вести огляд. Головне, щоб в цей час місяць не зникла за густими хмарами.

Примітно, що це перший весняний повний місяць називають «Virus Moon» або «черв’ячна Місяць». В цей час земля стає тепліше і більш насичений вологою, на землю приходить справжня весна. Це свідчить про швидку появу дощових черв’яків, а також птахів і комах. Американські індіанці називають його «Місяць деревних соків», оскільки настає сезон збору кленового соку.

Раніше повідомлялося, що над Закарпаттям зійшов супермесяц.

Повня саме по собі володіє унікальною енергетикою, а щоб використовувати її на благо, не зайвим буде прислухатися до порад досвідчених астрологів. Таким чином, у цей час деякі дії підуть вам на благо, а деякі, навпаки, можуть мати руйнівну силу.

Під час такого Повні легше буде позбутися поганих звичок та схильностей. Експерти рекомендують почати шлях до самовдосконалення, щоб недоліки характеру не завадили втілити в життя плани та ідеї.

Творчим людям не потрібно сидіти без справи: є велика ймовірність додатково заробити на своєму хобі. В цю добу можна сміливо братися за складні і довгострокові проекти.

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А ось що не рекомендують робити у повний місяць – це лаятись та конфліктувати. В цей час необхідно зберігати спокій і не піддаватися на провокації. Неуважність у цей день може призвести до небезпечних наслідків.

У період Повні краще відмовитися від ризику і авантюр, особливо пов’язаних з грошовими операціями.

Нагадаємо, Україну накриє супермісяць.

Як повідомляв Hyser, в Мережі з’явилися фото та відео захоплюючого видовища.

Також Hyser писав, що космічний апарат побачив відмінності в грунті на Місяці.