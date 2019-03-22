Skoda поставила черговий рекорд продажів: результати вражають

Skoda отримала в минулому році 17, 3 мільярдів євро.

Це новий рекорд продажів компанії, передає AvtoDream. 1,4 мільярда становить операційний прибуток, рентабельність торгівлі коливається в районі восьми відсотків. Інвестиційний прибуток вийшла на рекордні 26 відсотків.

У минулому році також були збільшені матеріальні активи Skoda на двадцять два відсотки. Інвестиції в удосконалення складальної лінії в Чехії складають півмільярда євро.

Також Skoda, що входить в концерн Volkswagen Group, почала керувати індійським і російським ринком монополії. Крім цього, Шкода буде збирати автомобілі сімейства Фольксваген Пасат.

Нагадаємо, Lexus LX 470, який за фактом є добре відомим Toyota Land Cruiser 100 продали за ціною ZAZ Славута.

Цей автомобіль, випущений в 1999 році обійшовся американцеві в 2100 доларів, хоча спочатку аукціоністи не хотіли віддавати позашляховик менше ніж за 3000 доларів. Неважко зрозуміти, як новий власник автомобіля зрадів такій вигідною купівлі.

Здавалося б – в чому підступ? По частині техніки машини все відмінно, авто не було втоплено і не потрапляла в ДТП. Вся справа в невелику дірку в кришці багажника, яку, ймовірно, вирізали для доступу в салон, коли зламався замок або були загублені ключі. “Отвір” вирішили не прибирати, і через час навколо нього стала з’являтися корозія.

Імовірно, продавці вважали Лексус “іржавим відром” і побажали від нього якомога скоріше позбутися. Ще один помітний недолік – зламаний підігрів і порвана оббивка переднього сидіння.

Як повідомлялося раніше, Toyota планує впровадити унікальну функцію захисту авто від угону. Так, японська компанія запатентувала систему ароматизації повітря, яка вміє пускати в салон автомобіля сльозогінний газ при спробі угону.

Щоб не переплутати власника авто з викрадачем, технологія передбачає, що автомобіль дізнається водія по смартфону і автоматично вибирає його улюблений аромат.

Схожа система ароматизації повітря вже працює в автомобілях Mercedes-Benz або BMW.

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Дане нововведення полягає в тому, що якщо машину відкриє людина без смартфона підключеного, то замість свіжого аромату він отримає порцію сльозогінного газу.

Також ми писали, що Toyota розробила роботів, які проведуть Олімпіаду 2020. Відомо, що захід пройде в Токіо. Роботи найбільше знадобляться маломобільним гостям Олімпіади, людям з інвалідністю.

Нагадаємо, що фото нової Skoda Superb 2020 витекли в мережу.

Раніше Hyser повідомляв, що Skoda показала оновлений кросовер Karoq.

Також Hyser писав, що Skoda назвала дату прем’єри нової Octavia.