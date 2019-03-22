Нейтралізують запах поту: медики назвали кращі підручні засоби

Лікарі назвали домашні засоби, що дозволяють позбутися від запаху поту.

Про це повідомляє видання «Новости».

Яблучний оцет

Оцет є прекрасним засобом для боротьби з неприємним запахом тіла. Потрібно налити трохи оцту в невелику чашку, промокніть ватний диск і нанесіть на зону пахв. Проводити таку процедуру рекомендується два рази на день. Оцет містить протибактеріальні властивості, які вбивають мікроорганізми, що викликають неприємний запах.

Харчова сода

Одну чайну ложку харчової соди необхідно змішати з чайною ложкою лимонного соку. Нанести отриманий розчин слід на шкіру в районі пахв і залишити на дві-три хвилини. Потім можна відправитися в душ. Харчова сода дозволяє зберігати сухість даної території, тобто бореться із зайвою потовиділенням. Цю процедуру можна повторювати щодня кілька тижнів до отримання стійкого ефекту.

Часник

Одне з кращих засобів для боротьби з запахом поту. Вживання однієї часточки часнику в день допоможе вбити шкідливі бактерії. Якщо вживання цього продукту вам не дуже приємно, то приймайте харчові добавки, що містять часник.

Лимон

Цей фрукт досить ефективно вбиває бактерії. Невеликий шматочок свіжого лимона потрібно розділити на дві половинки і втирати в кожну область пахв. Не поспішаєте відразу йти в душ, дайте соку вбратися. Виконуючи цю процедуру щодня, ви позбудетеся від неприємного запаху тіла.

Раніше повідомлялося, що дієтологи назвали звички,з-за яких людина виглядає старше свого віку.

Одна з основних звичок – це алкоголь і сигарети, які руйнують людський організм. У курців утворюються мішки під очима і зморшки навколо рота. Куріння знижує постачання шкіри киснем і живильними речовинами. А алкоголь призводить до зниження рівня антиоксидантів в шкірі. Також він зневоднює, що призводить до сухості шкіри.

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Суспільство

Друга звичка – це мале споживання овочів і фруктів, без яких не може обійтися правильний раціон, так як в них містяться вітаміни і корисні мікроелементи.

І ще одна погана звичка – це недосип. Вночі шкіра відновлюється після дня, який приносить їй безліч негативних моментів, починаючи від забруднення навколишнього середовища і закінчуючи шкідливими сонячними променями. Якщо ви спите менше восьми годин, то всі процеси відновлення порушуються, а отже ваша шкіра виглядає втомленою, тьмяною і нездорової.

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