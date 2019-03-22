Перша леді прийшла на футбол в пальто і кросівках

Перша леді прийшла на стадіон в одязі комфортною.

Бріжит Макрон відвідала вчора благодійний футбольний матч в Рейме, метою якого є підтримати жінок-жертв сексуального насильства. На заході перша леді з’явилася в білосніжному пальто, білій футболці, повідомляє ТСН.

Бріжит Макрон відвідала благодійний футбольний матч в Рейме

Вона розпустила волосся і зробила традиційний макіяж з акцентом на очах.

А на благодійному гала-концерті проти хвороби Альцгеймера Бріжит Макрон з’явилася в елегантному аутфите: жовтій сукні-футлярі, чорному пальто і чорних туфлях.

На благодійному гала-концерті Макрон постала в жовтій сукні-футлярі, чорному пальто і чорних туфлях

Нещодавно в білосніжному пальто сходила на церковну службу і потрапила в об’єктиви фотографів перша леді США Меланія Трамп.

Раніше повідомлялося, що королева Іспанії вийшла у світ з непристойно глибоким розрізом. Для офіційного виходу в Мадриді королева Летиція вибрала легке плаття стилі бохо. Сорокашестирічна Летиція продовжує зачаровувати країну своєю поведінкою, скромністю і хорошими манерами.

В білосніжному пальто Меланія Трамп сходила на церковну службу

Королева Іспанії певною мірою є іконою стилю, оскільки кожним своїм виходом вона демонструє елегантність, в якій завжди є частка сексуальності. Так, під час чергового світського події шанувальники королеви помітили нескромне стиль сукні, яке разбавило V-подібне декольте.

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Як виявилося, Летиція спокійно може надіти той же наряд, в якому вона раніше виходила в світ. Так, напередодні 19 березня разом з чоловіком Філіпом VI відвідали Національний музей Прадо. Вони вручали почесні нагороди за культурну діяльність, які видавало Міністерство освіти, культури та спорту Іспанії. Вона вибрала це ж плаття Intropia в стилі бохо. Вона його вже одягала під час візиту в Перу, який відбувся в листопаді минулого року.

Напівпрозора модель, розшита люрексом і з глибоким декольте, додала образу богемної розслабленості. Образ дружини короля Філіпа VI доповнили туфлі Lodi у винному відтінку і довгі сережки бренду Tous. Летиція як зазвичай до свого образу приковувала погляди присутніх, і фотокореспонденти теж не стали винятком. Багато хто з них намагалися ловити кожен рух монаршої особи.

Нагадаємо, що Кейт Міддлтон блиснула розкішним пальто на військовому параді.

Раніше Hyser повідомляв, що Меланія Трамп з’явилася на офіційному заході в ніжно-рожевому костюмі.

Також Hyser писав, що Меган Маркл наділу знакова пальто з секонд-хенду.