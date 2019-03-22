Мер французького міста пішов у відставку через “оголених” знімків

Невідома жінка відправила оголені знімки мера Гавра співробітникам муніципалітету і французького прем’єра.



Мер французького міста Гавр Люк Лемонье пішов у відставку у зв’язку зі скандалом навколо фотографій, на яких він фігурував в оголеному вигляді. Про це в середу, 21 березня.

Відзначається, що пікантні знімки 50-річного Лемонье були розіслані співробітникам муніципалітету, а також прем’єр-міністру Едуару Філіпу, який раніше займав пост мера Гавра.

На початку тижня В ефірі радіо ” France Bleu Normandie прозвучало інтерв’ю, в якому жінка, яка відмовилася назвати своє ім’я, заявила, що відправила скандальні знімки. Вона стверджує, що Лемонье намагався спокусити її, надіславши свої фото в оголеному вигляді.

Чиновник категорично заперечує слова жінки.

“Я вирішив подати у відставку. Це рішення, прийняте після довгих роздумів, пояснюється необхідністю захистити мою сім’ю і моїх близьких”, − заявив мер, який є батьком чотирьох дітей.

Лемонье зайняв пост глави портового міста Гавр в Нормандії в травні 2017 року, змінивши на цій посаді нинішнього прем’єр-міністра Едуара Філіпа.