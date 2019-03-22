Лондонський суд заборонив Газпрому виводити активи з Англії та Нідерландів

Англійська комерційний суд виніс нове рішення по справі між «Газпромом» і «Нафтогазом» про транзит, згідно з яким примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу може бути проведено після рішення Апеляційним судом округу Свеа в Швеції, за умови виконання Газпромом певних дій. Про це повідомляє прес-служба Нафтогазу.



«Зокрема, суд обтяжив Газпром додатковими зобов’язаннями щодо приховування і не виведення своїх активів з юрисдикцією Англії і Нідерландів», — йдеться в повідомленні.



Відзначається, що Газпром також зобов’язаний протягом 28 днів з моменту задоволення клопотання надати грошове забезпечення на рахунок суду або ескроу рахунку одного з лондонських банків як гарантії виконання вимог суду.



У той же час підкреслюється, що це не відміняє обов’язків Газпрому щодо приховування активів і не виведення їх з території Англії.



«Якщо Газпром буде ухилятися від виконання рішення Англійського комерційного суду, до нього будуть застосовані санкції у вигляді штрафів або притягнення до кримінальної відповідальності директорів або інших посадових осіб Газпрому. У свою чергу, “Нафтогаз” зможе безперешкодно продовжити виконання рішення Стокгольмського арбітражу на території Англії та Уельсу», — підкреслили в прес-службі.



У компанії нагадали, що зараз в Нідерландах триває процес за активами Газпрому, які були «заморожені» на вимогу українського Нафтогазу в рамках запобіжного заходу. Рішення британського комерційного суду на це виробництво не впливає.



У вересні 2018 року Нафтогаз подав заяву в голландське апеляційний суд про визнання і примусове виконання рішення Стокгольмського арбітражу в транзитному справі. Газпром вирішив не захищатися, а його представники не з’явилися на усні слухання у січні. Найближчим часом очікується рішення на користь України.



