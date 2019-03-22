Мільйони $ щоденно: Сліди ліквідованої в Україні наркобанды ведуть на РФ

Міжнародна угруповання, яке займалося реалізацією наркотичних засобів, налічувала близько тисячі осіб. Про це сказав на брифінгу заступник голови СБУ Павло Демчина.







«Дуже розгалужена мережа, добре відпрацьовані заходи безпеки цього угруповання і жорсткі правила конспірації. Щоденний оборот цієї організації близько 200 млн рублів. Це сума, на яку щодня реалізовувалися наркотичні засоби», — сказав він.



Демчина додав, що ця організація колись називалася «Хімпром» і була створена громадянами РФ на території РФ. Після того, як у 2017 році на РФ відбулися масові затримання учасників цього угруповання, ватажки виїхали за межі РФ і розгорнули свою злочинну діяльність на території України.



Для того, щоб зрозуміло було, на якому рівні в організації дисципліна, Демчина повідомив, що окремі члени організації не мають пальців на руках. «За будь-яке порушення встановлених правил… відрубували пальці», — сказав він.



Демчина вважає, що втягнуті в цю групу можуть бути і працівники правоохоронних органів. Про це він сказав, відповідаючи на запитання журналістів щодо залучення до цієї схеми працівників правоохоронних органів. «…Така розгалужена мережа, на мій погляд, не могла існувати без такого. Тому цією справою займається ГПУ і СБУ», — сказав він.



Демчина відмовився говорити, що саме наштовхнуло СБУ на слід, однак додав, що справа розслідувалася більше року. Аналогів операції, подібних до сьогоднішньої, додав він, ще не було.



Серед затриманих 20 людина є і організатори. «Затриманими є активні члени цієї організації. Є ряд осіб, які зараз перебувають не на території України. Думаю, що з допомогою іноземних колег ми притягнемо їх до відповідальності. Але більшість затримані», — сказав він.



Заступник голови СБУ порекомендував членам злочинної організації, які були втягнуті у протиправні дії, звернутися в правоохоронні органи. Якщо вони не здійснювали особисто тяжких злочинів, їх можуть не притягати до відповідальності.