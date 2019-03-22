Окупанти зобов’яжуть кримчан повідомляти про збір хмизу

Окупаційний т. н. мінприроди Криму підготувало документ, що регламентує збір населенням хмизу. Він зараз знаходиться на узгодженні, розповів так званий «заступник міністра екології та природних ресурсів Республіки, заступник головного держінспектора РК» Сергій Компанійців.





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Він уточнив, що «внесені в Лісовий кодекс зміни передбачають, що вітролом – недревесный ресурс, його фактично прирівняли до грибів і ягід», передають Примітки.



«Відповідно, ті, хто зараз заїжджає в ліс, збирає хмиз, навіть не розуміють, що це. Сушняк — це загиблі природним способом або в результаті хвороби залишки деревини. Тобто не порубкові залишки, що не повалені буреломом. Це не сушняк. В цьому і є основна проблематика, люди бачать лежаче дерево на землі і вважають його хмизом, підбирають їх і потрапляють у неприємну ситуацію», — пояснив Компанійців. Він підкреслив, що «не всяке дерево, яке лежить на землі, є хмизом».



«Ми пропонували і пропонуємо законодавцям визначити місця, де можна займатися, і визначити повідомний характер. Тобто люди повинні повідомити, що в певний час вони будуть вилучати сушняк. Ми це робимо, щоб люди не потрапляли в неприємні ситуації, коли людина вважає, що це сушняк, а ми вважаємо, що немає», — підкреслив Компанійців.