Трамп зробив заяву про втручання РФ у вибори

Трамп назвав цей звіт “смішним”



Трамп вважає, що доповідь сприймає як “смішний”.

“Нехай це вийде, хай люди побачать це. Давайте подивимося, чи законно це”, – сказав Трамп.

Він заявив, що буде вважати “чесною” доповідь слідства щодо Росії, якщо він буде заперечувати звинувачення в змові з Москвою.

Очікується, що Мюллер подасть до міністерства юстиції доповідь, в якому будуть викладені результати його майже дворічного розслідування втручання Росії у вибори, можливої змови з офіційними особами кампанії Трампа та можливого перешкоджання правосуддю Трампом.

Трамп сказав, що він особисто з нетерпінням чекає висновків, хоча і висміював той факт, що Мюллер уповноважений написати доповідь.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім відхилив запит демократів про надання документів та інтерв’ю, пов’язаних з переговорами президентів Дональда Трампа і Володимира Путіна.

У Білому домі заявили, що дипломатичні повідомлення президента є конфіденційними, а запит надати ці дані виходить за межі законної сфери розслідування Конгресу.