Я не бачу себе політиком, але виключати похід в політику ніхто не може, – Холодницький

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявивши, що на даний час немає наміру йти у політику.

– Ви в інтерв’ю заявили: “Я бачу себе тільки прокурором, ні політиком, ні кимось іншим. З огляду на все те, що САП є органом, який здійснює нагляд, незважаючи на весь цей бруд, який ллється. Це означає, що ми робимо все правильно”. Зараз же модно – всі йдуть у політику. А чого ви не хочете?

“Бо не хочу. Чого я не хочу? Бо не хочу. Я не бачу себе політиком, тому що я бачу собі прокурором. Я вчився на юрфаці. Прокуратура – це єдиний запис у моїй трудовій книжці. Поки що. Виключати похід в політику, звичайно, після всіх тих подій і бруду цього ніхто не може. Тому, знаєте, не можна дмухати на ті, чого ми не знаємо. Але станом на зараз я підтверджую це. В мене є дружній колектив, у мене є робота, яка мені подобається. Я бачу, що, попри все, ми переживаємо ці випробування, які роблять нас сильнішими. І станом на зараз я підтверджую, що станом на 21 березня я не бачу себе в політиці. Хоча, можливо, багато хто з Facebook і “диванних експертів” мене туди вже записують”, – сказав прокурор.

– А вам пропонували?

“Ну хто? Фактично всі фракції, якщо беремо політично, в парламенті і депутати були чи є фігурантами тихий чі інших наших проваджень”, – додав він.