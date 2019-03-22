«Завтра я повішуся»: У Києві на Дорогожичах через погрози покінчив з собою продавець квітів

У Києві в районі станції метро «Дорогожичі» на робочому місці повісився продавець у квітковому магазині.

Це сталося сьогодні вночі в цілодобовому квітковому магазині на вул. Олени Теліги, 17.

В правоохоронні органи звернулися із заявою про те, що пропав чоловік, що працює у квітковому кіоску. Правоохоронці приїхали до його місця роботи, проте сам магазин був закритий. Поліцейські спробували оглянути МАФ з вулиці і побачили всередині повішеного чоловіка, який виявився продавцем.

Двері магазину вдалося відкрити. На місце події приїхали медики, однак врятувати чоловіка не вдалося. Поряд з тілом чоловіка правоохоронці знайшли записку з текстом :»Вибачте, що підвів».

До магазину приїхала і його господиня. Вона розповіла, що чоловіка 28 років і йому погрожували. Продавець квітів взяв товар у борг і не міг повернути гроші. В результаті цього невідомі чоловікові погрожували вбивством, а за день до суїциду він сказав господині магазину: «Завтра я повішуся».

За інформацією видання, всі, хто знав загиблого, характеризують його як добру і чуйну людину.