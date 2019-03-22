Вибух на хімічному заводі в Китаї: 47 загиблих, 640 поранених

Після вибуху сейсмологи зареєстрували землетрус силою 2,2 бала за шкалою Ріхтера

Після нього сейсмологи зареєстрували землетрус силою 2,2 бала за шкалою Ріхтера. У житлових будинках, розташованих на відстані кількох кілометрів від місця вибуху повилітали шибки.

За останніми даними, загинули 47 осіб, 640 поранені. Стан 32 людей оцінюється як важкий.

Згідно з повідомленням, опублікованим в офіційній газеті China Daily, пожежа на хімзаводі поширився на сусідні підприємства. Діти в дитячому саду, розташованому неподалік від заводу, також були госпіталізовані.

Місцева екологічна інспекція повідомляє, що в зоні промислової катастрофи в повітрі не зафіксовано аномальних концентрацій хімічних речовин.

Точні причини вибуху все ще з’ясовують, але компанія, яка виробляє понад 30 органічних хімічних сполук, зокрема легкозаймисті, у минулому неодноразово штрафовалась за порушення правил безпеки праці.

Влада КНР пригрозили, що починається масштабна інспекція хімічних підприємств. Заводи, які не відповідатимуть правилам, що стосуються небезпечних хімічних речовин, будуть закриті.

У 2015 році 165 осіб загинули в результаті серії вибухів на хімічному складі в місті Тяньцзінь на півночі країни.

У листопаді 2018 року в результаті серії вибухів під час доставки газу на хімічне підприємство загинули 23 людини.