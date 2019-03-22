В Одесі чиновники Міноборони чотири роки незаконно нараховували зарплату підлеглим

Військова прокуратура Одеси відкрила ще одне провадження щодо комунально-експлуатаційного відділу м. Одеси (КЕТ) за фактом привласнення та розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, а також за фактом службового підроблення.

Про це стало відомо з матеріалів кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК.

Правоохоронці встановили, що з 2015 року по теперішній час керівництво одеського квартирно-експлуатаційного відділу вносив недостовірні дані в офіційні документи про окремих працівників і військовослужбовців КЕТ Одеси. 35 працівникам безпідставно нараховували зарплату. Крім того, в зазначений період часу окремі співробітники КЕТ здійснювали привласнення грошових коштів шляхом їх безпідставного нарахування і виплати.

Київський райсуд Одеси рішенням надав військовим прокурорам доступ до документації про співробітників.

Нагадаємо, КЕТ Одеси не вперше підозрюють у крадіжках. За даним фактом відкрито кілька кримінальних проваджень. За версією слідства, фірми-підрядники, перебуваючи у змові з керівництвом КЕТ, завищували обсяги та вартість виконаних робіт, і отримували зайві державні гроші, зокрема, на ремонтах у військовому містечку № 74 в Одесі.

У 2018 році Південний офіс Госаудитслужбы провів ревізії у Білгород-Дністровської квартирно-експлуатаційної частини та квартирно-експлуатаційному відділі Одеси. Були встановлені фінансові порушення, що призвели до втрат майже 6,4 млн гривень. Тодішнього керівника Одеського КЕТ Олександра Шило звільнили. Посада дісталася підполковнику Дмитру Конюхову.

З серпня по кінець грудня 2018 року КЕО Одеси в особі начальника Дмитра Конюхова придбав матеріальних засобів і уклав договорів на надання послуг та виконання різних видів робіт більш ніж на 60 млн гривень.