Голова сільради з Миколаївської області застрелив себе під час ДТП

У миколаївській області сільського голову знайшли з кулею в грудях у перевернутої машині. Загиблий – 55-річний Олександр Каверін – голова двох місцевих сіл. Поруч в автомобілі було його рушницю. Слідчі припускають – постріл був саме з нього.

Аварія сталася вночі на сільській дорозі. Як видно по слідах — машину понесло, її винесло на узбіччя, а потім — у полі, де вона і перекинулася.

Буквально через кілька хвилин після аварії перевернуту машину побачив Віктор Іванов, який їхав на роботу. Він одразу ж кинувся витягати водія, думав, що той ще живий.

– Ще теплий був, почав робити… а потім бачу на грудях у нього таке бура пляма. Спробував — пульсу немає. Бачу — рушницю під ним, я його витягнув і відкинув, – каже Віктор.

Люди впізнали загиблого — це місцевий сільській голова Олександр Каверін. У поліції кажуть — рушницю зареєстровано на нього. Припускають, що смертельний постріл чоловік отримав саме з нього.

– Є вогнепальне поранення з лівої сторони, куля увійшла знизу вгору, зліва направо. Дійсно постріл був зроблений з цього рушниці — стане відомо після проведення експертиз, – сказав заступник керівника слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області Ігор Дем’яненко.