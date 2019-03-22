Літаки Boeing 737 MAX обладнають додатковими сигналами тривоги

Літаки зроблять безпечніше.



Корпорація Boeing встановить попереджувальний світловий сигнал про помилку даних кута атаки (AOA DISAGREE) в кабіні пілотів на літаках 737 MAX 8.

Раніше Boeing пропонував встановити попередження AOA DISAGREE, яке повідомляє пілотам, що свідчення “кута атаки” (AOA) не збігаються, але регулятори не вимагали цього. Чиновники заявили, що Boeing тепер буде модернізувати і більш старі літаки індикаторами, які спочатку не встановлювалися.

Кут атаки є ключовим параметром польоту, який повинен залишатися досить невеликим, щоб зберегти підйомну силу і швидкість. Неправильне показання AOA призводить до того, що програма помилково визначала, що літак втрачає швидкість і постійно опускала ніс літака.

Ще восени минулого року, незабаром після падіння літака біля берегів Індонезії, Boeing випустив попередження про технічну несправність його системи контролю польоту.

Додатковий сигнал тривоги міг би підказати пілотам лайнерів Lion Air і Ethiopian Airlines, що один з двох датчиків передає невірну інформацію, і у тих було б більше часу, щоб запобігти катастрофі.

Нагадаємо, пасажирський літак Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines розбився вранці 10 березня через шість хвилин після вильоту з аеропорту Боле в столиці Ефіопії Аддіс-Абебі. Лайнер виконував рейс в кенійської столиці Найробі.

В результаті всі 149 пасажирів і вісім членів екіпажу загинули.

В авіакомпанії заявили, що пілоти літака повідомили про “труднощі” і просили дозвіл на посадку в аеропорту вильоту.

Після цього по всьому світу призупинили польоти Boeing 737 MAX 8.

Лайнер такої ж моделі розбився в жовтні 2018 року в Індонезії. Boeing 737 MAX авіакомпанії Lion Air впав у море через 13 хвилин після зльоту. Тоді в результаті авіакатастрофи загинуло 189 осіб.

За даними ЗМІ,дані “кута атаки”, записані бортовим самописцем Boeing 737 Max 8 авіакомпанії Ethiopian Airlines, схожі з даними чорного ящика ” літака Lion Air тієї ж моделі.