Під Дніпром біля заправки рейсовий автобус на очах у сина збив чоловіка

Аварія сталася на Криворізькому шосе під Дніпром. Водій побачив пішоходів занадто пізно і не встиг вчасно загальмувати.

На Криворізькому шосе близько 20:40 у четвер, 21 березня, рейсовий автобус Одеса-Дніпро збив чоловіка. Від отриманих травм пішохід помер на місці.

Інцидент стався біля заправки.

За даними патрульних, чоловік разом з сином перебігали дорогу в недозволеному місці. Попередньо, обидва пішохода перебували у стані сп’яніння. У цей час у бік Дніпра прямував рейсовий автобус.

Як розповів поліцейським водій, його засліпили фари автомобіля, що їхав йому назустріч. Пішоходів він побачив занадто пізно і не встиг вчасно загальмувати. Молодий чоловік встиг перебігти через дорогу, а його батька зачепив автобус.

На місце викликали медиків. Проте чоловік від отриманих травм помер в кареті швидкої допомоги.