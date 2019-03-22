Суд узаконив санацію «Львівської вугільної компанії» з орбіти Королевської

Наталія Королевська

Найбільша вуглезбагачувальна фабрика – «Львівська вугільна компанія» – перейшла під контроль до глави ДП «Волиньвугілля» Андрію Пилипюку та керуючому санацією Володимиру Постоленко. Цих двох в ЗМІ називають людьми одіозного вугільного «наглядача» Андрія Венгрина.

Так, набула чинності ухвала господарського суду

Львівської області від 2 серпня 2018 року, яким була введена санація

«Львівської вугільної компанії». Раніше Львівська облрада звернулася до ГПУ та СБУ з

проханням втрутитися в ситуацію навколо виробничої діяльності «Львівської

вугільної компанії» і вимогою «повернути діяльність фабрики в

законодавче русло».

У зверненні місцеві депутати прямо заявили про те, що

Червоноградська ЦЗФ координується Андрієм Венгриным, який використовує її

потужності для реалізації тіньових вугільних бізнес-проектів.

«З його (Венгрина) особистого сприяння арбітражним керуючим

(розпорядником майна) збанкрутілого підприємства ПАТ «Львівська вугільна

компанія» був призначений Постоленко Ст. А., який не бере ніякої участі

у виробничому процесі, а тільки з’являється на ПАТ для проведення

фінансових махінацій», – йдеться в листі.

Сам Постоленко був призначений судом розпорядником майна

«Львівської вугільної компанії» ще в 2015 році, а в серпні минулого року він

став керуючим санацією з подачі комітету кредиторів. Перехід в режим санації

позбавив контролю над збагачувальною фабрикою групу її приватних акціонерів – ТОВ

«Ифорас», «Вантажно-транспортне управління» та «АСП Трейд Груп», яким

сукупності належить близько 62% акцій ПАТ «Львівська вугільна компанія».

«Ці структури журналісти включають в орбіту нардепа від

«Опозиційного блоку Наталії

Королевської. Луганчани намагалися отримати контроль над процесом

банкрутства «Львівської вугільної компанії», що стартував влітку 2015 р за

ініціативи Альфа-банку за борги на суму понад 11 млн гривень», – пише ЗМІ.

Основна ставка робилася на ТОВ «Новіком», яка пред’явила

до ПАТ претензії відразу на 144 млн гривень. Ця структура оформлена на луганчанина

Дмитра Риндіна, який працював провідним юрисконсультом ВАТ «Луганськхолод», де

фактичним власником до відходу в політику була Наталія Королевська.

«За кілька років спорів «Новикому» так і не вдалося

узаконити свої вимоги до боржника, що дозволило б йому отримати контроль

над комітетом кредиторів. А днями компанія програла стратегічний спір

Західному апеляційному господарському суді, який узаконив санацію «Львівської

вугільної компанії». За тиждень до цього той же суд відхилив апеляцію ТОВ

«Ифорас» на раніше прийняте рішення господарського суду Львівської області про відкриття

провадження у справі про банкрутство компанії», – додали журналісти.

Раніше SKELET-info повідомляв, що «Львівська вугільна компанія» зажадала від Google видалити з пошукової видачі два посилання.