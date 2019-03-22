У мережі показали Boeing 737 MAX 8, готовий до відправки в Київ: «літаків смерті»

Перший Boeing 737 MAX 8 вже пофарбований у фірмовий ліврею Міжнародних авіаліній України.

У мережі з’явилося фото авіалайнера Boeing 737 MAX 8, який повинен стати першим повітряним судном такого типу в парку МАУ, повідомляють «Акценти».

Знімок зробив в Сіетлі 18 березня американський фотограф Jordan Arens. Він виклав фото на одному з споттерских ресурсів і підписав, що літак чекає доставки замовнику.

Boeing 737 MAX 8 для МАУ поки в Сіетлі

Тим часом у світі експлуатація всіх моделей 737 Max 8 від компанії Boeing тимчасово припинена.

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Технології

10 березня літак Boeing 737 Max 8 розбився в Ефіопії, авіакатастрофа забрала життя 157 осіб.

Багато ЗМІ охрестили цю модель «літаком смерті»: катастрофа в Ефіопії стала вже другим катастрофою літака цього типу за останні півроку. В кінці жовтня 2018 року такий же Boeing впав у Яванське море незабаром після вильоту з аеропорту Джакарти. Тоді загинуло 189 осіб.

Вже після першого аварії в мережі з’явилася інформація, що причина могла бути в новій системі маневрування.

Передбачається, що вона могла неправильно спрацювати з-за несправного датчика, який передав неправдиву інформацію про вугіллі атаки (так називається кут між напрямком руху літака і його поздовжньої осі).

Офіційне розслідування ще не завершено. І не можна стверджувати про неполадки будь-якої системи літака як про причини катастрофи.

Тим не менш, у світі призупинили експлуатацію цих лайнерів, в тому числі і в США. Деякі авіакомпанії (наприклад, Національна авіакомпанія Індонезії Garuda Indonesia) анулювали зроблені замовлення на придбання даної моделі. Як пояснив представник Garuda, їх пасажири втратили довіру і не хочуть літати на Boeing 737 Max.

У МАУ раніше заявили, що уважно стежать за ходом розслідування авіакатастрофи. Вони очікують постачання трьох літаків Boeing 737 Max 8 цього року.

Як відзначили в українській компанії, відмовлятися від замовлення вони не мають наміру. Але до експлуатації літаки допустять тільки після підтвердження відповідності всім вимогам безпеки.

Крім того, необхідно отримати дозволи на їх польоти з боку авіаційних властей США, ЄС і України.

Нагадаємо, ще одна НП сталася з Boeing-767 в Таїланді.

Як повідомляв Hyser, пасажирський Boeing вперше пролетів сім годин на біопаливі.

Також Hyser писав, що Boeing показав найбільший у світі авіалайнер з двома двигунами.