«Б’ють по самому хворому»: проросійські ЗМІ атакували ініціатора Закону про мову Рибчинського

Проросійські ресурси в Україні взялися активно поливати брудом одного з ініціаторів Закону про мову Євгена Рибчинського.

Про це повідомляє Знай.іа.

Причиною влаштованого ЗМІ скандалу стали публікації дружини народного депутата Юлії, на її сторінці в соціальних мережах.

Політика, відомого своїми антиросійськими і антисепаратистськими настроями,

Юлія Рибчинська, звинуватила в тому, що він не дає їй гроші для «гідного» життя в США, де вона живе зараз з трьома дітьми.

Зате Рибчинська пише, що живе всього на 300 доларів на місяць, тобто 8000 гривень і голодує, хоча ця сума вище прожиткового мінімуму в Україні в чотири рази.

Крім того, повертатися в Україну Юлія не збирається, незважаючи на всі спроби чоловіка повернути родину на батьківщину.

Як стало відомо Знай.іа, вже майже рік між подружжям тривають баталії в українських судах. У виробництві знаходяться дві справи про розлучення і про розділ майна. Від Євгена Рибчинського «голодна дружина» вимагає майже 20 мільйонів гривень за їх будинок в Україні і десятки тисяч доларів на її утримання у США.

За словами самого нардепа, між ним і Америкою дружина давно вибрала Америку. Вона зневажає все українське і жити на батьківщині ні за яких обставин не бажає. Народний обранець сказав:

«У неї в Україні є будинок, Мерседес, батьки і аліменти. Просто вона ненавидить Україну і спекулює дітьми».

В коментарях на сторінці у Юлії Рибчинською розгорілася суперечка. Українці пропонують 37-річній громадянці України повернутися додому і піти нарешті працювати, а не жити в США за український рахунок. Крім того, користувачі вже скаржилися Юлію «нової Окунської» і порекомендували вирішувати справи в судах, а не скандалити і піаритися в соцмережах.

«Треба стежити за цією манекенницею, але виникає закономірне питання — скільки потрібно грошей, щоб прожити в штатах», «Друга Окунська», — пишуть українці.

Чергове засідання суду про розподіл майна і розлучення між подружжям Рибчинських призначені на квітень і травень 2019. З ким із батьків залишиться діти, незабаром вирішить суд.

В коментарях додають, що подібна атака на нардепа не є нічим іншим, як помстою за закон про мову, який активно просував Рибчинський і за чітку проукраїнську позицію.